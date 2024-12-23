انت الأن تتابع خبر "الحقي نفسك علشان فاتك كتير".. وصفة مذهلة من داليا البحيري للتخلص من الكرش وتنحيف الجسم في دقائق! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة المصرية داليا البحيري مؤخرًا عن سر رشاقتها والحلول البسيطة التي ساعدتها على خسارة الوزن بسرعة ملحوظة دون الحاجة إلى اتباع نظام غذائي صارم وأوضحت البحيري أن وصفة الزبادي مع الليمون كانت العامل الأساسي الذي ساهم في تحسين قوامها والتخلص من الدهون بشكل واضح خلال أسابيع قليلة فقط.

النظام الغذائي لداليا البحيري

خلال ظهورها في برنامج “ذا بلين” مع الإعلامي صالح الراشد، تحدثت داليا البحيري عن خطواتها لتحقيق الوزن المثالي وأشارت إلى أنها كانت تعتمد على تناول كوب من الزبادي ممزوج بعصير نصف ليمونة عند الشعور بالجوع، خاصة في أوقات متأخرة من الليل كما أوضحت أنها تتابع تقدمها من خلال قياس وزنها كل 20 يومًا، لتلاحظ التغيرات الإيجابية التي حققتها بفضل هذه النصيحة التي حصلت عليها من أحد خبراء التغذية.

وصرّحت البحيري قائلة:

“أنا واحدة من أكثر الأشخاص الذين عانوا مع أنظمة الرجيم، لكن نصيحتي لأي شخص يرغب في فقدان الوزن أن يتحلى بالصبر وألا يبحث عن نتائج سريعة.”

نصائح إضافية لفقدان الوزن

أضافت داليا البحيري في حديثها مجموعة من النصائح العملية التي يمكن أن تساعد على خسارة الوزن بطريقة صحية ودون الحاجة إلى اتباع حمية قاسية:

تناول الطعام خمس مرات يوميًا بكميات صغيرة.

شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًا لتحسين عملية الأيض.

استبدال الأطباق الكبيرة بأخرى صغيرة للتحكم في كميات الطعام.

رفع معدل الحركة اليومية لتعزيز حرق السعرات الحرارية.

كما أكدت أن تناول العصائر المستخلصة من الخضروات له تأثير رائع ليس فقط على فقدان الوزن، ولكن أيضًا على تحسين صحة البشرة ومظهرها بشكل كبير.

الخلاصة