فشار بالكراميل: متعة سينمائية في منزلك بخطوات سهلة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:55 مساءً - متابعة بتول ضوا

الفشار بالكراميل هو وجبة خفيفة محبوبة لدى الجميع، سواءً كانوا كبارًا أو صغارًا، ويُعتبر رفيقًا مثاليًا لأمسيات مشاهدة الأفلام. بدلاً من شرائه جاهزًا، يمكنكِ تحضيره في منزلكِ بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، لتحصلي على فشار طازج وشهي بمذاق الكراميل اللذيذ. إليكِ طريقة التحضير بالتفصيل:

نصف كوب من حبوب الذرة الخاصة بالفشار.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي (يفضل زيت الذرة).

رشة ملح (اختياري).

كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر (بيكربونات الصوديوم).

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا (اختياري).

ضعي قدرًا كبيرًا على نار متوسطة، وأضيفي الزيت.

أضيفي حبوب الذرة، وغطي القدر بإحكام.

عندما تبدأ حبات الذرة في الفرقعة، خففي النار قليلاً، وحركي القدر برفق من حين لآخر لمنع احتراق الفشار.

استمري في الطهي حتى تتوقف معظم الحبات عن الفرقعة (يستغرق ذلك حوالي 2-3 دقائق).

ارفعي القدر عن النار، وانقلي الفشار إلى وعاء كبير، وتخلصي من أي حبات لم تنضج. أضيفي رشة الملح إذا كنتِ ترغبين.

في قدر آخر متوسط الحجم، ضعي السكر والماء على نار متوسطة. لا تحركي الخليط في البداية، اتركيه حتى يذوب السكر تمامًا.

بمجرد أن يذوب السكر ويبدأ في الغليان، قد تحتاجين لتحريكه برفق لمنع تكتل السكر. استمري في الطهي حتى يصبح لون الكراميل ذهبيًا كهرمانيًا. انتبهي جيدًا حتى لا يحترق الكراميل ويصبح مرًا.

ارفعي القدر عن النار بحذر شديد. أضيفي الزبدة والبيكنج بودر والفانيليا (إذا كنتِ تستخدمينها). سيكون الخليط ساخنًا جدًا وسيفور قليلًا عند إضافة البيكنج بودر، لذا كوني حذرة. قلبي بسرعة حتى تتجانس المكونات.