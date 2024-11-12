طريقة تحضير مربى الفراولة على الأصول

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - فوائد مربى الفراولة

مربى الفراولة ليس مجرد حلوى لذيذة تُضفي نكهة طيبة على وجباتنا، بل هو أيضًا مصدر غني بالفيتامينات والمواد المغذية. تحتوي الفراولة على مستويات عالية من فيتامين C والألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز صحة الجلد وتعزيز المناعة. عندما نقوم بتحضير مربى الفراولة في المنزل، يمكننا ضمان استخدام المكونات الطازجة والطبيعية، مما يزيد من فوائده الصحية.

مكونات مربى الفراولة

لتحضير مربى الفراولة الأصلي، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

1 كغم من الفراولة الطازجة، مغسولة ومقطعة

800 غرام من السكر الأبيض

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا (حسب الرغبة)

اختيار الفراولة المثالية

للحصول على أفضل نكهة لمربى الفراولة، احرصي على اختيار الفراولة الحمراء الزاهية والخالية من الشوائب. الفاكهة الناضجة بشكل ممتاز ستوفر لك طعمًا مكرسًا وعطرًا طبيعيًا يغني عن أي نكهات اصطناعية.

خطوات التحضير

اتبع هذه الخطوات البسيطة لتحضير مربى الفراولة اللذيذ:

الخطوة 1: تحضير الفراولة

ابدئي بغسل الفراولة جيدًا تحت الماء الجاري ثم قومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة. هذا سيساعد في التأكد من طبخها بشكل متساوٍ.

الخطوة 2: تجهيز المربى

في قدر عميق، ضعي الفراولة المقطعة مع السكر وعصير الليمون. اتركي الخليط ليرتاح لمدة ساعة تقريباً. هذه الخطوة تساعد في إطلاق العصارات الطبيعية من الفراولة، مما يسهم في تقليل وقت الطبخ.

الخطوة 3: الطهي

على نار متوسطة، قومي بطهي خليط الفراولة حتى يبدأ في الغليان. احرصي على تحريك الخليط بين الحين والآخر لمنع الالتصاق. بعد الغليان، خففي النار واتركيه ينضج لمدة 20-30 دقيقة أو حتى يتكاثف، مع استمرار التحريك.

الخطوة 4: إضافة الفانيليا

إذا كنت ترغبين في إضافة نكهة إضافية، أضيفي مسحوق الفانيليا إلى الخليط قبل انتهاء وقت الطهي بخمس دقائق. سيساعد ذلك في تعزيز نكهة المربى.

التعبئة والتقديم

بعد انتهاء عملية الطهي، قومي بصب المربى في برطمانات زجاجية نظيفة ومعقمة. اتركيها لتبرد تماماً قبل إحكام غلق الغطاء. يمكن الاحتفاظ بمربى الفراولة في الثلاجة لفترة تصل إلى عدة أشهر.

نصائح للتقديم

يمكنك تقديم مربى الفراولة على الخبز المحمص مع الزبدة، أو استخدامه كحشوة للمعجنات والحلويات. استمتع بمذاقه الطازج والمليء بالنكهة في كل وجبة.

بتحضيرك لمربى الفراولة في المنزل، ستتمكنين من الاستمتاع بمنتج طبيعي ولذيذ يعزز وجباتك اليومية ويضفي لمسة من الحلاوة والانتعاش.