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نصائح لجعل طفلك قوي الشخصية.. اتبعها

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - يعاني أولياء الأمور من ضعف شخصية الأطفال خصوصًا مع زملائهم في المدرسة، مما يعود بالسلب على تكوينهم الشخصي والنفسي، وفيما يلي بعض النصائح لجعل طفلك قوي الشخصية:

شجع الاستقلالية والمسؤولية:

  • ساعد طفلك على القيام بمهام بسيطة بنفسه كتنظيف الغرفة أو ترتيب أدواته.
  • كلفه بمسؤوليات بسيطة في المنزل وشجعه على الاعتماد على نفسه.

عزز الثقة بالنفس:

  • امدح طفلك بصدق عندما ينجح في شيء ما، هذا يعزز ثقته بنفسه.
  • تجنب النقد المفرط، وركز بدلاً من ذلك على نقاط القوة لديه.

شجع على التفكير المستقل:

  • اطرح عليه أسئلة مفتوحة للتفكير وتشجيعه على إيجاد الحلول بنفسه.
  • أعطه الفرصة للاختيار بين عدة بدائل في المواقف المختلفة.

علمه حل المشكلات:

  • ساعده على تحديد المشكلة وتقديم الحلول البديلة حتى يتمكن من حلها بنفسه.
  • شجعه على اتخاذ القرارات الصعبة وتحمل تبعاتها.

طور مهارات التواصل لديه:

  • شجع طفلك على التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية.
  • علمه مهارات التفاوض والتفاعل الاجتماعي مع الآخرين.

أظهر الاحترام والاهتمام:

  • استمع إليه بانتباه واهتم بمشاعره وآرائه.
  • كن قدوة له في التصرف بثقة وكرامة.

من خلال هذه النصائح ستساعد طفلك على تطوير شخصية قوية ومستقلة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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