تأجيل مسلسل محمد إمام “الكينج” إلى رمضان 2026.. والكواليس الكاملة للقرار

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - في خبر صادم لجمهور النجم محمد إمام، أعلن السيناريست محمد صلاح العزب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن تأجيل مسلسل “الكينج” الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2025 إلى موسم رمضان 2026.

وجاء في بيان العزب: “مساء الخير بيان مهم إلى الأمة. لقد قررنا… النجم محمد إمام، والمخرجة شيرين عادل، والعبد الفقير إلى الله، تأجيل المسلسل المزمع عرضه في رمضان ٢٠٢٥ إلى رمضان ٢٠٢٦ بإذن الله تعالى، وذلك لضيق الوقت، وضخامة المشروع الذي يستلزم التصوير في دول متعدّدة ويستدعي الكثير من التحضيرات نظراً لطبيعة موضوعه. ونلتقي في ٢٠٢٦ إن عشنا وكان لينا عمر بإذن الله القدير”.

أسباب التأجيل:

ضيق الوقت: أشار العزب إلى أن ضيق الوقت هو السبب الرئيسي وراء هذا القرار، حيث أن ضخامة المشروع وتعدد مواقع التصوير يتطلبان فترة تحضير أطول.

اعتذار مي عز الدين: كان لاعتذار الفنانة مي عز الدين عن المشاركة في المسلسل دور كبير في تأجيل التصوير، حيث لم يتم العثور على بديلة مناسبة في الوقت المناسب.

قرار المخرجة شيرين عادل: كان لقرار المخرجة شيرين عادل بتأجيل بداية التصوير إلى ديسمبر دور كبير في تعقيد الأمور وتضييق الخناق على الوقت.

تأثير التأجيل:

يعتبر هذا التأجيل ضربة موجعة لجمهور محمد إمام الذي كان ينتظر بفارغ الصبر عرضه الجديد في رمضان 2025. كما أن هذا التأجيل قد يؤثر على خطط القنوات الفضائية التي كانت تستعد لعرض المسلسل.

ماذا بعد؟

مع هذا التأجيل، يدخل مسلسل “الكينج” في مرحلة جديدة من التحضيرات، حيث سيتم العمل على استكمال كافة التفاصيل المتعلقة بالعمل قبل البدء في التصوير.