مديحة حمدي تكشف عن خطوبتها السرية من عادل إمام! مفاجأة صادمة تهز الوسط الفني

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - فاجأت الفنانة القديرة مديحة حمدي جمهورها بإعلانها عن خطوبتها السابقة للفنان عادل إمام في بداية مشواره الفني.

وكشفت مديحة، خلال استضافتها في برنامج “قعدة ستات”، عن تفاصيل هذه العلاقة التي لم تستمر طويلاً، مؤكدة على الاحترام المتبادل الذي يجمعها بالزعيم حتى الآن. وأشادت بزوجة عادل إمام، هالة الشلقاني، مؤكدة على دورها الكبير في دعمه ومساندته.

هذا وتناولت مديحة حمدي أيضاً موضوع اهتمامها بجمالها وشبابها، وكشفت عن تجربتها مع البوتكس والفيلر، مؤكدة على أنها تعتمد حالياً على مستحضرات طبيعية للحفاظ على نضارة بشرتها.