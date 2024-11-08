مصطفى خاطر يكشف عن خلاف كوميدي بين أحمد السقا ومحمد أنور كاد ينتهي بكارثة!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - في مفاجأة صادمة للجمهور، كشف الفنان الكوميدي مصطفى خاطر خلال استضافته في بودكاست “فايق ورايق” تفاصيل مثيرة عن خلاف وقع بين النجمين أحمد السقا ومحمد أنور، مؤكدًا أن الأمر كان مزحة بريئة كادت تتحول إلى كارثة حقيقية.

وقد روى خاطر تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أنه كان برفقة السقا وأنور وأحمد فهمي في عزومة، وأنور وصل متأخرًا. طلب السقا من أنور حمل سلاح لضمان سلامتهم في المنطقة، فرد أنور مازحًا بأنه سيقوم هو وفهمي بعمل مشهد أكشن. وصل الخبر إلى السقا الذي غضب من سخرية أنور، وقام بتوجيه سلاحه نحوه في مزحة، ووضع تفاحة فوق رأسه مهددًا بإطلاق النار.

وأكد خاطر أن الأمر انتهى بسلام، وأن كل ما حدث كان مجرد مزحة بين الأصدقاء، ولكنها كادت تتحول إلى كارثة حقيقية لو لم يتدارك الجميع الموقف.

عودة مصطفى خاطر في الجزء الثاني من “البيت بيتي”

وفي سياق آخر، تحدث خاطر عن نجاح الجزء الثاني من مسلسله الكوميدي “البيت بيتي”، والذي عُرض مؤخرًا. وأشار إلى أن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا وحصد إعجاب الجمهور.