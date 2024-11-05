اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دوري أبطال أوروبا: مواجهة صعبة بين ريال مدريد وميلان

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال أوروبا: مواجهة صعبة بين ريال مدريد وميلان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الثلاثاء، 9 مباريات في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، فيلتقي الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة آيندهوفن الهولندي (28 بنقطتين) مع جيرونا الإسباني (24 بـ 3 نقاط)، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي (36 من دون نقاط) مع دينامو زغرب الكرواتي (22 بـ 4 نقاط).

وعند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، يلعب ليفربول الإنكليزي (2 بـ 9 نقاط) مع باير ليفركوزن الألماني (6 بـ 7 نقاط)، وبولونيا الإيطالي (30 بنقطة واحدة) مع موناكو الفرنسي (4 بـ 7 نقاط) ، وريال مدريد الإسباني (12 بـ 6 نقاط) مع ميلان الإيطالي (25 بـ 3 نقاط)، وبوروسيا دورتموند الألماني (11 بـ 6 نقاط) مع شتورم غراتس النمساوي (32 من دون نقاط)، وليل الفرنسي (15 بـ 6 نقاط) مع جوفنتوس الإيطالي (14 بـ 6 نقاط)، وسيلتك الاسكتلندي (20 بـ 4 نقاط) مع لايبزيج الألماني (31 من دون نقاط)، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي (8 بـ 7 نقاط) مع مانشستر سيتي الإنكليزي (3 بـ 7 نقاط).

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا