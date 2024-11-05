دوري أبطال أوروبا: مواجهة صعبة بين ريال مدريد وميلان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الثلاثاء، 9 مباريات في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، فيلتقي الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة آيندهوفن الهولندي (28 بنقطتين) مع جيرونا الإسباني (24 بـ 3 نقاط)، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي (36 من دون نقاط) مع دينامو زغرب الكرواتي (22 بـ 4 نقاط).

وعند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، يلعب ليفربول الإنكليزي (2 بـ 9 نقاط) مع باير ليفركوزن الألماني (6 بـ 7 نقاط)، وبولونيا الإيطالي (30 بنقطة واحدة) مع موناكو الفرنسي (4 بـ 7 نقاط) ، وريال مدريد الإسباني (12 بـ 6 نقاط) مع ميلان الإيطالي (25 بـ 3 نقاط)، وبوروسيا دورتموند الألماني (11 بـ 6 نقاط) مع شتورم غراتس النمساوي (32 من دون نقاط)، وليل الفرنسي (15 بـ 6 نقاط) مع جوفنتوس الإيطالي (14 بـ 6 نقاط)، وسيلتك الاسكتلندي (20 بـ 4 نقاط) مع لايبزيج الألماني (31 من دون نقاط)، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي (8 بـ 7 نقاط) مع مانشستر سيتي الإنكليزي (3 بـ 7 نقاط).