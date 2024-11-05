مال وأعمال

إيران ترفع إنتاج النفط إلى 250 ألف برميل يوميا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيران ترفع إنتاج النفط إلى 250 ألف برميل يوميا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:17 صباحاً - سي إن بي سي_ وافقت إيران على خطة لزيادة إنتاج النفط بواقع 250 ألف برميل يومياً، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني الإخباري لوزارة النفط الإيرانية “شانا”، الاثنين.

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وذكر تقرير الموقع أن “المجلس الاقتصادي الإيراني وافق على قرار تمويل خطة عاجلة لزيادة إنتاج النفط باستخدام موارد من صندوق التنمية الوطني الإيراني”.

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ونقل الموقع عن محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني قوله إن الخطة ضرورية لدعم اقتصاد البلاد في ظل الظروف الحالية.

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وتنتج إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، حالياً نحو 3.2 مليون برميل يومياً، أو 3% من الإنتاج العالمي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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