- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيران ترفع إنتاج النفط إلى 250 ألف برميل يوميا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:17 صباحاً - سي إن بي سي_ وافقت إيران على خطة لزيادة إنتاج النفط بواقع 250 ألف برميل يومياً، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني الإخباري لوزارة النفط الإيرانية “شانا”، الاثنين.
وذكر تقرير الموقع أن “المجلس الاقتصادي الإيراني وافق على قرار تمويل خطة عاجلة لزيادة إنتاج النفط باستخدام موارد من صندوق التنمية الوطني الإيراني”.
ونقل الموقع عن محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني قوله إن الخطة ضرورية لدعم اقتصاد البلاد في ظل الظروف الحالية.
وتنتج إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، حالياً نحو 3.2 مليون برميل يومياً، أو 3% من الإنتاج العالمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران ترفع إنتاج النفط إلى 250 ألف برميل يوميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.