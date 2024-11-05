إيران ترفع إنتاج النفط إلى 250 ألف برميل يوميا

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:17 صباحاً - سي إن بي سي_ وافقت إيران على خطة لزيادة إنتاج النفط بواقع 250 ألف برميل يومياً، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني الإخباري لوزارة النفط الإيرانية “شانا”، الاثنين.

وذكر تقرير الموقع أن “المجلس الاقتصادي الإيراني وافق على قرار تمويل خطة عاجلة لزيادة إنتاج النفط باستخدام موارد من صندوق التنمية الوطني الإيراني”.

ونقل الموقع عن محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني قوله إن الخطة ضرورية لدعم اقتصاد البلاد في ظل الظروف الحالية.

وتنتج إيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، حالياً نحو 3.2 مليون برميل يومياً، أو 3% من الإنتاج العالمي.