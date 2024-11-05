انت الأن تتابع خبر الطن بقى بكام؟!.. تغييرات جديدة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر وحديد عز يخالف التوقعات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية، وتحديدا سعر الحديد والأسمنت اليوم، خاصة بعد التغييرات التي تطرأ على مواد البناء من وقت لآخر ما بين ارتفاع وانخفاض، ومن بينها أسعار حديد التسليح وخام البليت.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

وتأتي أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، وفقًا لما جاء في بوابة أسعار مجلس الوزراء،

كالتالي:

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 38502 جنيها، ليسجل بذلك تراجعا قدره 62 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس الاثنين.

وصل سعر حديد عز إلى نحو 40270 جنيها، ليسجل ارتفاعا قدره 155 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس الاثنين.

سجل سعر حديد السويس نحو 39 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي نحو 41 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد بشاي نحو 41 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد العشري نحو 37500 جنيه للطن الواحد.

سعر حديد الجيوشي سجل 39 ألف جنيه للطن الواحد.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في مصر

كما شهدت أسعار الأسمنت في أسواق مواد البناء اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، استقرارا خلال بداية تعاملات اليوم، حيث جاءت كما يلي:

بلغ سعر طن أسمنت الرمادي 2873 جنيهًا

سجل سعر طن أسمنت النصر 1960 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية 2000 جنيه.

أما سعر طن أسمنت العسكري سجل 1950 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت السويس 2000 جنيه.

أسعار متر الرمل اليوم الثلاثاء في الأسواق