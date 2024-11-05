مال وأعمال

عاجل.. مؤشر مديري المشتريات في مصر يرتفع إلى 49 نقطة خلال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. مؤشر مديري المشتريات في مصر يرتفع إلى 49 نقطة خلال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:15 صباحاً - سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر 49.0 نقطة في أكتوبر بأعلى قليلاً من 48.8 نقطة التي سجلها في سبتمبر، ليظل الاقتصاد المصري في منطقة الانكماش دون 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي.

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تراجع نشاط الأعمال والطلبات الجديدة في القطاع الخاص

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وانخفض نشاط الأعمال والطلبات الجديدة بمعدلات قوية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في أكتوبر.

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انخفاض في المبيعات للعديد من الشركات

كما شهدت كثيرا من الشركات في مصر انخفاضاً في المبيعات بسبب ضعف ظروف السوق فضلاً عن الضغوط الإضافية الناجمة عن ارتفاع الأسعار.

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ارتفاع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط

وارتفع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط بقوة في شهر أكتوبر، حيث كانت الزيادة أسرع من متوسط السلسلة للشهر الثالث على التوالي.

ارتفاع حاد في تكلفة مستلزمات الإنتاج

وارتفعت أسعار البيع بشكل رئيسي في مصر نتيجة ارتفاع حاد آخر في تكلفة مستلزمات الإنتاج مثل المواد الخام والمرافق، والتي نشأت بدورها في كثير من الأحيان بسبب تأثير قيمة الدوالر الأمريكي القوية على أسعار الواردات. ومع ذلك، تراجعت وتيرة التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية عن أعلى مستوى لها في ستة أشهر في سبتمبر، وكانت الأضعف منذ شهر يوليو.

توسع معدلات التوظيف في الشركات غير المنتجة للنفط

ورغم استمرار انكماش النشاط، فقد قامت الشركات غير المنتجة للنفط بالتوسع في معدل التوظيف لديها للشهر الرابع على التوالي، حيث تسارع معدل استحداث الوظائف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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