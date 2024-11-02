هل شرب الكركم على الريق ينقص الوزن؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 02:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يتناول بعض الأشخاص مشروب الكركم على معدة فارغة خلال اتباعهم للرجيم، معتقدين أنه يعزز فقدان الوزن. فما هي حقيقة ذلك؟

في هذا السياق، يوضح الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أنه “لا يوجد مشروب يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن لمجرد تناوله على الريق، بغض النظر عن قيمته الغذائية العالية”.

يشير ناجي إلى أن مؤشر كتلة الجسم يتأثر بإجمالي السعرات الحرارية التي يستهلكها الشخص طوال اليوم. وينصح الراغبين في فقدان الوزن باتباع نظام غذائي منخفض السعرات.

أكد الدكتور ناجي على أهمية تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الخضروات والفواكه، خلال فترة الرجيم، لأنها تساهم في تقليل السعرات الحرارية المستهلكة من خلال كبح الشهية لفترات أطول. كما شدد على ضرورة ممارسة الرياضة يوميًا، إذ تعزز من معدل الأيض في الجسم، مما يسهم في إنقاص الوزن.

أوصى استشاري التغذية بتجنب بعض الأطعمة والمشروبات التي تعيق فقدان الوزن، مثل المقليات، الحلويات، المشروبات الغازية، والوجبات السريعة.

رغم ما سبق، أشار الدكتور ناجي إلى أن مشروب الكركم يمكن أن يكون عاملًا مساعدًا في نظام الرجيم، نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة. وأوضح أن مادة الكركمين الموجودة في الكركم تعزز من عملية التمثيل الغذائي، مما يساعد الجسم في حرق الدهون المتراكمة.

كما كشف أن تناول مشروب الكركم يحمل فوائد أخرى، مثل تقوية الجهاز المناعي، تحسين عملية الهضم، تقليل الالتهابات، وخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.