لا تفغل عنها … 5 فوائد لزيت البرتقال

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 02:53 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعتبر زيت البرتقال من الزيوت الغنية بالعناصر الغذائية المتعددة التي تقدم فوائد عديدة لصحة الجسم، مما يساعد في تعزيز المناعة والحماية من الأمراض.

إليك بعض الفوائد الصحية المذهلة لزيت البرتقال:

مضاد للميكروبات

تشير بعض الدراسات إلى أن زيت البرتقال يعمل كمضاد قوي للميكروبات، حتى عند استخدام كميات قليلة منه، مما يساعد في الحفاظ على الأطعمة من التلف ويمنع نمو البكتيريا والفطريات.

الحد من الاكتئاب

يساهم زيت البرتقال بشكل كبير في تقليل أعراض القلق والاكتئاب، وخاصة عند استنشاقه. لذا، يُنصح باستخدامه بانتظام عند ظهور أي أعراض، حيث يمكن أن يوفر نتائج فعالة.

التخلص من الألم

أظهرت دراسات أن زيت البرتقال يمتلك خصائص فعالة في تخفيف الألم، خاصة للأشخاص الذين يعانون من كسور العظام. يجب استخدامه بانتظام لتحقيق أفضل النتائج.

الوقاية من السرطان

يحتوي زيت البرتقال على مادة الليمونين التي قد تساعد في الوقاية من السرطان أو حتى علاجه في بعض الحالات. تشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يثبط نمو خلايا سرطان القولون والرئة والبروستاتا، سواء من خلال الاستنشاق أو إضافته إلى الأطعمة.

فقدان الوزن

أكدت بعض الدراسات أن زيت البرتقال يمكن أن يعزز من فقدان الوزن ويساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم. يُمكن استخدام زيت البرتقال بشكل منتظم أو تناول مكملات زيت البرتقال تحت إشراف طبي.

باستخدام زيت البرتقال بطرق مناسبة، يمكن الاستفادة من فوائده المتعددة لدعم الصحة العامة وتعزيز الرفاهية.