ريال مدريد يستهدف التعاقد مع ثنائي باير ليفركوزن

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي يستهدف التعاقد مع ثنائي باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

والحديث عن تشابي ألونسو، مدرب الفريق، والنجم الألماني فلوريان فيرتز، واللذان يعتبران هدفاً رئيسياً للميرنجي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “سكاي ألمانيا” فإن ريال مدريد يريد أن يكون تشابي ألونسو خليفة المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت الشبكة، أن مانشستر سيتي يعد المنافس الأبرز للميرنجي على خدمات المدرب الإسباني، في ظل الشكوك حول استمرار بيب جوارديولا بقيادة السماوي، في الموسم المقبل.

وأفادت الشبكة، أن ريال مدريد كذلك دخل في محادثات مع ممثلي النجم الألماني، فلوريان فيرتز، من أجل ضمه.

ولكن الشبكة أشارت إلى أن المحادثات مع باير ليفركوزن بشأن فيرتز، لم تبدأ حتى الآن.

وأتمت الشبكة: “انتقال تشابي ألونسو إلى ريال مدريد سيعزز حظوظ انتقال فلوريان فيرتز إلى الميرنجي”.