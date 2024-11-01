دوري نجوم العراق: فوز الزوراء على نوروز

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - أقيمت اليوم، الجمعة، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نجوم العراق بكرة القدم.

فقد خسر الحدود أمام كربلاء 0-1 ليرفع كربلاء رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع، وبقي رصيد الحدود خالياً من أي نقطة في المركز الأخير.

وفاز الكرمة على القاسم بهدف دون رد، رافعاً رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد القاسم عند 8 نقاط في المركز العاشر.

وفاز الزوراء على نوروز بهدف دون مقابل، ليرفع الزوراء رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، فيما بقي رصيد نوروز 8 نقاط في المركز الحادي عشر.