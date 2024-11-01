العالم اليوم - بيكر هيوز تفتتح مركزا لحلول التحكم بالضغط السطحي في أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:26 مساءً - افتتحت شركة "بيكر هيوز" الأميركية، اليوم الجمعة، مقرها الرئيسي المخصص للتحكم في الضغط السطحي (SPC)، ومركز التصنيع في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقالت الشركة في بيان، اطلعت عليه دوت الخليج، إنه تم تطوير المنشأة الجديدة بالتعاون مع شركة "الغيث للطاقة"، على مساحة 46 ألف متر مربع، وتستهدف دعم العملاء انطلاقا من أحد المراكز الرئيسية للطاقة في العالم.

سيوفر مركز حلول التحكم في الضغط السطحي في أبوظبي مجموعة كاملة من معدات وخدمات فوهات الآبار، ومجموعة صمامات إحكام سد الآبار للعملاء في الشرق الأوسط وحول العالم.

وسيسهل الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات الإمدادات المحلية للمعدات الأساسية، مما يؤدي إلى تقليل أوقات الشحن، وتبسيط عمليات التسليم، وتعزيز لوجستيات سلاسل الإمداد للعملاء، بحسب البيان.

وقال لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز": "تعتبر دولة الإمارات مركزا استراتيجيا للطاقة، وتعد أبوظبي موقعا مثاليا لدعم عمليات عملائنا حول العالم".

وأضاف: "نسعى من خلال هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تلبية احتياجات عملائنا أينما كانوا، والمساهمة في توفير إمدادات الطاقة بمنهجية أكثر كفاءة وسرعة، وإصدار أقل قدر من الانبعاثات الكربونية لكل برميل".

وقالت الشركة، إن افتتاح المنشأة الجديدة يشكل الإضافة الأحدث لإنجازات "بيكر هيوز" في إطار التزاماتها تجاه دولة الإمارات على مدى ستين عاما، مضيفة أن هذه الخطوة تعكس أيضا حرص الشركة على الإسهام بتحقيق مستهدفات التوطين.

وتوظف "بيكر هيوز" حاليا 1,700 من الكوادر في دولة الإمارات ضمن حوالي عشر منشآت تركز على التصنيع والخدمات والمراقبة عن بعد والتدريب.

وستسهم العمليات الموسعة للمنشأة ف يتوفير أكثر من 100 وظيفة محلية إضافية، في حسين سيفضي إنشاء مركز تدريب في الموقع إلى تمكين المواهب في دولة الإمارات والمنطقة بمجملها.