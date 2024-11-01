وفاة مصطفى فهمي: أسامة حمدي يكشف عن معاناة الفنان الراحل مع السرطان 

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - أثار خبر وفاة الفنان المصري القدير مصطفى فهمي حزنًا بالغًا في الوسط الفني، وكشف الدكتور أسامة حمدي، طبيب الفنان الراحل، عن تفاصيل جديدة ومؤثرة حول مرضه ورحيله.

في منشور عبر حسابه على فيسبوك، سرد الدكتور أسامة حمدي ذكرياته مع الفنان مصطفى فهمي، ووصف شخصيته بالجميلة والطيبة. وكشف عن أن الفنان الراحل كان يعاني من سرطان المخ في مراحله الأخيرة، وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية بسرعة.

سرطان المخ يودي بحياة الفنان القدير

أكد الدكتور حمدي أن مصطفى فهمي توفى عن عمر يناهز 77 عامًا، وليس 82 عامًا كما تم تداوله في وسائل الإعلام. وأوضح أن الفنان الراحل كان يتلقى العلاج في مصر، ولكن حالته لم تستجب للعلاج، مما أدى إلى وفاته.

صراع طويل مع المرض

رغم معاناته من المرض، إلا أن مصطفى فهمي حافظ على روحه المرحة وتفاؤله بالحياة. وقد حاول جاهدًا التغلب على المرض، ولكن القدر كان له شأن آخر.

رسالة مؤثرة من الطبيب المعالج

أعرب الدكتور أسامة حمدي عن حزنه الشديد لوفاة صديقه الفنان مصطفى فهمي، ووصف رحيله بفقدان كبير للفن المصري. وأكد أن الفنان الراحل سيظل حيًا في قلوب محبيه من خلال أعماله الفنية التي تركها إرثًا ثمينًا للأجيال القادمة.