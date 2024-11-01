الدوري الأردني: الحسين إربد يحسم موقعة الصدارة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - تعادل شباب العقبة مع شباب الأردن بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الأردني بكرة القدم، اليوم الجمعة.

سجل هدف شباب العقبة محمد هاشم (د 12) وسجل هدف شباب الأردن عبد المالك مفتاحي (د 69).

ورفع شباب العقبة رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأخير، وشباب الأردن إلى 11 نقطة في المركز السادس.

وكان الحسين إربد قد حسم القمة مع الوحدات بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد… سجل أهداف الحسين إربد كل من أدهم القرشي (د 16) وعارف الحاج من ضربة جزاء (د 50) ويوسف أبو جلبوش (د 79)، وسجل هدف الوحدات إبراهيم صبرة (د 21).

ورفع الحسين إربد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول، وتجمّد رصيد الوحدات عند 17 نقطة في المركز الثاني.