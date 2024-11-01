كومباني: فرحون بالعودة إلى أليانز أرينا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - قال فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ الألماني، إن فريقه جاهز لاستقبال يونيون برلين، غداً السبت، في الجولة التاسعة من البوندسليجا، وإن لديه ثقة في جميع اللاعبين.

وتحدث كومباني عن بعض التفاصيل في فريقه: من شارك في قلب الدفاع أمام ماينز، قدم عملاً مميزاً، وسنرى من بإمكانه المشاركة غداً.. لم نقدم أعذاراً بعد، ولن يتغير ذلك.

وعن الالتحامات القوية ضد موسيالا، قال مدرب بايرن ميونخ: لا نحتاج إلى تغيير القوانين، يتوجب على الحكم الشعور بما إذا كان اللاعب تدخل على الكرة، أم يلتحم لشعوره بالإحباط.. عليه ملاحظة تلك الفروق البسيطة.

وعن منافسه يونيون برلين، قال كومباني: أبلوا حسناً حتى الآن، وهم يتواجدون بالقرب من القمة، وبالطبع لا نقلل منهم… الأمر يتعلق بنا.. نحن نلعب على ملعبنا، خضنا 9 لقاءات من أصل 13 مباراة خارج أرضنا، وأخيراً سنعود إلى ملعبنا أليانز أرينا مرة أخرى…