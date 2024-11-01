الدوري القطري .. الدحيل يحقق فوزاً كبيراً على الشمال

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 05:52 مساءً - حقق الدحيل فوزاً كبيراً على الشمال، بنتيجة 6-2، مساء اليوم، ضمن الجولة التاسعة من الدوري القطري..

سداسية الدحيل حملت توقيع كلاً من لوكاس فيريسيمو (د11)، مايكل أولونغا (د23)، محمد موسى (د28) بالخطأ في مرماه، المعز علي “هدفين” (د45+5 من علامة الجزاء، د77)، ولويس ألبيرتو (د51).

فيما سجل ثنائية الشمال كلاً من يونس بلهندة (د37)، وبغداد بونجاح (د73).

بهذه النتيجة، رفع الدحيل رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الشمال عند 10 نقاط في المركز الثامن.