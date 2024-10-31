نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأردني (9): معان يستضيف مغير السرحان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تنطلق اليوم الخميس، مباريات الجولة التاسعة من الدوري الأردني بكرة القدم، بلقاء معان ومغير السرحان الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة.
يدخل معان هذه المباراة بـ 8 نقاط في المركز السابع، فيما يتواجد مغير السرحان في المركز الحادي عشر بـ 6 نقاط.
ويتصدر الحسين إربد ترتيب فرق الدوري الأردني بـ 19 نقطة، يليه الوحدات بـ 17 نقطة، ولكل من الرمثا والأهلي 16 نقطة.