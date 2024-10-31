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الدوري الأردني (9): معان يستضيف مغير السرحان

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم الخميس، مباريات الجولة التاسعة من الدوري الأردني بكرة القدم، بلقاء معان ومغير السرحان الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل معان هذه المباراة بـ 8 نقاط في المركز السابع، فيما يتواجد مغير السرحان في المركز الحادي عشر بـ 6 نقاط.

ويتصدر الحسين إربد ترتيب فرق الدوري الأردني بـ 19 نقطة، يليه الوحدات بـ 17 نقطة، ولكل من الرمثا والأهلي 16 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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