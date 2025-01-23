نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناصر ماهر يتابع مباراة الزمالك ومودرن سبورت من المدرجات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواجد ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة فريقه أمام مودرن سبورت المقامة في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي حضور ناصر ماهر إلى ستاد القاهرة من أجل مؤازرة الفريق الأبيض في اللقاء.

ويغيب ناصر ماهر عن الزمالك في الفترة الحالية بسبب الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

