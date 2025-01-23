الرياضة

ناصر ماهر يتابع مباراة الزمالك ومودرن سبورت من المدرجات

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ناصر ماهر يتابع مباراة الزمالك ومودرن سبورت من المدرجات

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أحمد جودة - القاهرة - يتواجد ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  في ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة فريقه أمام مودرن سبورت المقامة في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي حضور ناصر ماهر إلى ستاد القاهرة من أجل مؤازرة الفريق الأبيض في اللقاء.

ويغيب ناصر ماهر عن الزمالك في الفترة الحالية بسبب الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الخلفية، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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