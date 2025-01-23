وزير الثقافة يطلق أول تطبيق ذكى لقراءة الكتب الرقمية تحت اسم "كتاب"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 11:29 مساءً - قال أحمد هنو، وزير الثقافة، إنه يجب الاعتماد على الوسائل التكنولوجية في القراءة، لتجنب أزمات الصناعة وارتفاع التكلفة، وتابع قائلا: "أنا أقرأ كتب إلكترونية رغم أنها تُتعب عيناي، وقراءتي للكتب إلكترونيًا لأن هناك كتب لا أستطيع أن أقتنيها، لأنها قد تكون خارج مصر".

أضاف هنو، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع عبر قناة dmc: "تواصلنا مع وزارة الاتصالات لطرح أول تطبيق إلكتروني ذكي بعنوان كتاب، وبه محتوى كتب رقمية للنشء، ونحن نطلق الشرارة الأولى بشأن تطبيقات الكتب الرقمية، والتنافسية مع القطاع الخاص تثري المجتمع".

وتابع الوزير: "المجلس الأعلى للثقافة يضم لجنة معنية بدراسة أثر التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا حتميا، لذلك يجب تقنينه".

ويرى وزير الثقافة، ضرورة الاحتذاء بالتجارب الأكاديمية بشأن تقنين الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وقال: "التخوف من هذا الجانب يأتي من قلة المعرفة، وليس هناك إدراك لأبعاده، خاصة لدى المبدعين والقائمين على الأعمال الفنية في شتى المجالات".