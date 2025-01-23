السفير المصري لدى بوليفيا يلتقي مع وزيرة الخارجية البوليفية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 11:28 مساءً - التقى السفير حاتم النشار سفير جمهورية مصر العربية في لاباز مع وزيرة الخارجية البوليفية "سيليندا سوسا"، حيث أجرى الجانبان مراجعة لمُجمل الملفات التي تناولتها خلال زيارتها الأخيرة إلى مصر في إطار الجولة الرابعة للمشاورات السياسية، وتم تبادل الرؤى حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة النظيفة والبترول والغاز والبنية التحتية، فضلا عن عقد اجتماعات بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والإستثماري.



كما تطرق اللقاء إلى عدد من الاتفاقيات قيد النظر، وأهمها الاتفاق الإطارى العام للعلاقات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية ومذكرات التفاهم للتعاون بالمجالات السياحية والثقافية والصحية والدوائية.

وقد حرصت الوزيرة البوليفية على الإشادة بمستوى التعاون مع مصر في المحافل الدولية، معربة عن تقديرها لصفقات تبادل التأييد المرشحين بين البلدين.