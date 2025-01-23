السفير المصري في جواتيمالا سيتي يلتقي وزيرة العمل والضمان الاجتماعي الجواتيمالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 11:28 مساءً - اجتمع السفير حاتم حسوبه، سفير مصر في جواتيمالا، يوم ٢٢ يناير الجاري مع السيدة ميريام كاتارينا روكيل تشافيز، وزيرة العمل والضمان الاجتماعي الجواتيمالية.

تناول اللقاء العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث رحبت الوزيرة الجواتيمالية بالتعاون مع مصر في مجالات أنظمة وتكنولوجيا المعلومات والأرشفة، وبناء القدرات للكوادر الحكومية، وكذا تحسين فرص العمالة المدربة في الوصول إلى الوظائف والمهن المناسبة في سوق العمل، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجالات قوانين وحقوق العمالة وتقديم الحماية والمساعدة للفئات المجتمعية الأكثر ضعفًا.

من جانبه، استعرض السفير حسوبه الخبرات المصرية في تقديم برامج الحماية المجتمعية للفئات الأولى بالرعاية، وما تحظى به من اهتمام على أعلى المستويات في الدولة، والدور الذي تقوم به المراكز ذات الصلة بتأهيل ورفع مهارات العمالة، والجهود التي تبذلها الدولة لرقمنة أساليب العمل في الجهاز الإداري لتحسين الخدمات المقدمة.