نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين وخصم 200 ألف جنيه من كل لاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي،عقب نهاية مباراة اليوم بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بتروجيت والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى مع خصم 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب من لاعبي الفريق.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المصري لـ15 نقطة ليتحتل المركز الخامس بينما ارتقي بتروجيت للمركز السابع برصيد 13 نقطة.

خاض المصري البورسعيدي هذه المباراة بتشكيل مكون من محمود حمدي لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي ، حسن علي لخط الظهر، محمد مخلوف، خالد الغندور كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

و ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته ، أحمد عيد، محمد دبش، عمرو سعداوي، محمود حمادة، أمادو با ، أحمد القرموطي، سمير فكري، ليستويل أمانكونا.

