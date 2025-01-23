الرياضة

تشكيل توتنهام لمواجهة هوفنهايم في الدوري الأوروبي

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تشكيل توتنهام لمواجهة هوفنهايم في الدوري الأوروبي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام لمواجهة هوفنهايم في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن توتنهام الإنجليزي عن تشكيلته لمواجهة هوفنهايم وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

يحتل توتنهام المركز التاسع برصيد 11 نقطة حصدها من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري الأوروبي بينما يحتل هوفنهايم المركز السادس والعشرين برصيد 6 نقاط حصدها من 6 مباريات.

من المقرر أن يخوض توتنهام المباراة بالتشكيل التالي: 

ويتوقع أن يلعب المدرب الأسترالي إنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أوستين
خط الدفاع: بيدرو بورو، رادو دراجوشين، بن ديفيز، أرشي جراي
خط الوسط: ماديسون، كولوسفيسكي، بيرجفال
خط الهجوم: بنتانكور، ريتشاليسون، هيونج مين سون
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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