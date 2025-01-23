نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يفقد أهم عناصره خلال مباراته القادمة بدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني بعد الانتصار العريض لريال مدريد، خبرًا مزعجًا خلال مباراة الفريق أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وقد استطاع ريال مدريد بالفوز علي ضيفه النمساوي بـ5 أهداف، بعدما سجل الثنائي البرازيلي رودريجو وفينيسيوس جونيور، كل منهما هدفين، والفرنسي كيليان مبابي، ليؤمن انتصاره الرابع.

وفي الدقيقة 42 من المباراة تعرض المهاجم البرازيلي الذي ظهر متألقًا ليلة أمس مع فريقه، لبطاقة صفراء بعدما أشهر الحكم السويدي جلين في وجه المهاجم، واعتبرت جماهير المرينجي ان هذا يعد خبر سيئ.

واعتبر نيبيرج أن جونيور ادعى السقوط في منطقة جزاء فريق سالزبورج للحصول على ركلة جزاء، على الرغم بوجود التحام بينه وبين مدافع الفريق الآخر، ليخرج الحكم في وجهه البطاقة الصفراء بسرعة.

وبهذا تأكد رسميًا غياب فينيسيوس عن مباراة ريال مدريد المقبلة أمام ستاد بريست الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري الأبطال، وذلك لتراكم البطاقات الصفراء.

ويسعى ريال مدريد الفوز في هذه المباراة، نظرًا لأنها لاهميتها من أجل ضمان مقعد مع الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي.

ويبدو أن الأمر مستحيل نظريًا، ومن الصعب على ريال مدريد اللحاق بركب الثمانية الكبار المتأهلين إلى دور الـ16 مباشرة، حيث يملك 12 نقطة فقط قبل الجولة الأخيرة.