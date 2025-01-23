نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن مواعيد مباريات الأندية الأوروبية في الدوريات الأوروبية تحديدا مباريات الدوري الأوروبي بالإضافة إلى مباريات الدوري المصري والدوري القطري في الموسم الحالي. تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباريات الدوري الأوروبي ومباريات الدوري القطري بينما تنقل مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت المصرية. ويستعرض دوت الخليج الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات... * الدوري المصري: - بتروجيت والمصري الساعة 4 مساء بتوقيت مصر - مودرن سبورت والزمالك الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

* الدوري القطري: - السد وقطر الساعة 3.30 مساء بتوقيت مصر - الريان والدحيل الساعة 5.45 مساء بتوقيت مصر * أهم مباريات الدوري الأوروبي: - الكمار وروما الساعة 8 إلا ربع مساء بتوقيت مصر - توتنهام وهوفنهايم الساعة 8 إلا ربع مساء بتوقيت مصر - مانشستر يونايتد وجلاسيكو رينجرز الساعة 10 مساء بتوقيت مصر - لاتسيو وريال سوسيداد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر - إيلفسبورج السويدي ونيس الفرنسي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر