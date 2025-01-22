موعد مباراة نابولي وجيرونا في دوري ابطال اوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الإيطالي نابولي لمواجهة نظيره الإسباني جيرونا، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة نابولي وجيرونا في دوري ابطال أوروبا

وتنطلق المباراة اليوم الاربعاء الموافق 22 من الشهر الجاري في تمام الساعة العاشرة، على أرضية ملعب جيوزيبي مياتزا.



ويتواجد ميلان في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد جيرونا في المركز الـ 30 برصيد ثلاث نقاط.

وتُذاع المباراة عبر قنوات بين سبورت القطرية.