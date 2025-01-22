نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يمنح نجم الأهلي حق تقرير المصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة في النادي الأهلي منحت عمرو السولية نجم وسط الفريق حرية تحديد مصيره سواء بإستكمال باقي عقده حتى نهاية الموسم أو الإنتقال لنادي آخر خلال الفترة الحالية.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن السولية يمتلك عرضين من ليبيا والإمارات للإنتقال لأحدهم خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأضاف شبانة بأن الكابتن محمود الخطيب أبلغ اللاعب بتسهيل احترافه في حال رغبته في ذلك تكريما لمشواره الطويل مع الفريق.