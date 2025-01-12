نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ربيعة يدخل حسابات الأهلي.. ومفاضلة بين رباعي زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك رغبة داخل النادي الأهلي لضم لاعب محلي على أقل تقدير، مشيرا إلى أن محمد ربيعة مدافع سموحة دخل حسابات النادي مؤخرا، بعد الأداء الجيد له خلال لقاء الفريقين.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "هناك مقارنة حاليا بين مصطفى العش مدافع زد، وربيعة لاعب سموحة، والعلاقة طيبة بين محمود الخطيب رئيس النادي مع فرج عامر رئيس سموحة".

وأضاف: "بالتأكيد سيكون هناك قرار حاسم في ملف الصفقات المحلية، كما أن هناك مفاضلة تتم بين رباعي زد (البانوني، زيكو، العش، محمد إسماعيل) لاختيار 2 لاعبين منهما لتدعيم صفوف الفريق".

وواصل: "ترى لجنة التخطيط ضرورة تدعيم صفوف الأهلي بلاعبين محليين، وسوف يتم الاستقرار على الأسماء، ونادي زد منفتح على بيع لاعبين للأهلي"