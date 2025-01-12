نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاولات مستمرة في الأهلي لإقناع كولر بقيد علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، يرفض حتى الآن فكرة قيد علي معلول في قائمة الفريق، رغم رغبة إدارة النادي، مشيرا إلى أن محمد رمضان المدير الرياضي ناقش مع المدرب خلال رحلة أبيدجان، إمكانية قيد اللاعب التونسي.

محاولات مستمرة في الأهلي لإقناع كولر بقيد علي معلول

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "محمد رمضان تم تكليفه من محمود الخطيب، بإقناع كولر، لقيد علي معلول، في ظل رغبة الإدارة، كما أن هناك نقص شديد في مركز الظهير الأيسر، بعد إصابة عطية الله، ومستوى كريم الدبيس".

وأضاف: "هناك محاولات مستمرة من أجل إقناع المدرب، وسوف يتم مناقشة الملف مجددا بعد عودة البعثة إلى القاهرة