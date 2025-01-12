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أحمد جودة - القاهرة - يجتمع محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، مع النجم الدولي أكرم توفيق، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل حسم ملف تجديد عقده.

جلسة أخيرة تجمع بين أكرم توفيق ومحمد رمضان لحسم مصيره مع الأهلي

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" هناك جلسة أخيرة ستجمع بين محمد رمضان مع أكرم توفيق، من أجل حسم ملف تجديد عقد اللاعب"

وأضاف:" محمد رمضان سيجتمع مع أكرم توفيق اليوم الأحد، عقب العودة إلى القاهرة، من أجل إبلاغه أنه سيحصل على 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإعلانات التجارية".

واستكمل:" في حال رفض أكرم توفيق هذا العرض المقدم من النادي الأهلي، من المقرر أن يبلغه محمد رمضان أنه يشوف مستقبله".

وأتم كريم رمزي:" أكرم توفيق لديه عرض مغري ومميز من نادي الشمال القطري، وفي حال عدم الموافقة على تجديد عقده مع النادي الأهلي سينضم إلى صفوفه في يناير الجاري ".

