نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وإنيمبا النيجيري بالكونفدرالية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره إنيمبا النيجيري بالجولة الخامسة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الافريقة.

ويسعي أبناء بورسعيد للتحقيق نتائج ايجابية والفوز بهذا اللقاء من أجل التأهل للدور المقبل في هذه البطولة.

موعد مباراة المصري ضد إنيمبا النيجيري

وتقام هذه المواجهة في السادسة مساء اليوم الأحد على ستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية.

ويدير هذا اللقاء طاقم التحكيم الصومالي مكون من حكم الساحة عمر عبد القادر، معه مساعد الحكم الأول سليمان بشير، ومساعد الحكم الثاني علي محمود فيما يقوم أحمد حسن بمهام الحكم الرابع.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وإنيمبا النيجيري

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شاشة قنوات بي ام سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات هذه البطولة.