عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة سالفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سالفورد سيتي في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وسالفورد سيتي في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة سالفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: سيمبسون بوسي، ناثان آكي، نيكو أورايلي.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، جيمس ميكاتي، جيريمي دوكو، ماتيوس نونيز.

خط الهجوم: ديفين مباما، جاك جريليش، سافيو موريرا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سالفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد سالفورد سيتي مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات سبورت الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا Sports TV2.