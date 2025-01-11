نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مساء اليوم السبت ١١ يناير ٢٠٢٥، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في اجتماعات تهدف لبحث تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وسبل دعم عملية سياسية شاملة بملكية وطنية سورية، تلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، وتضمن الحفاظ على استقرار سوريا ووحدتها وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها.