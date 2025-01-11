نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام: مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 33 آخرين بقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم السبت، بمقتل 7 جنود وإصابة آخرين جراء تفجير لغم بقوة إسرائيلية في شمال قطاع غزة.

وقالت بلدية مستوطنة معاليه أدوميم إن جنديا من أبناء المستوطنة في لواء ناحال قتل خلال معارك بقطاع غزة، ولم يتضح فيما إذا كان الجندي القتيل من معاليه أدوميم من ضمن القتلى الأربعة أم قتل في حادث منفصل.

هذا، ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن منصات تابعة للمستوطنين أن من بين القتلى 4 جنود من لواء "ناحال"، و2 من كتيبة "نيتسح يهودا" إضافة إلى جندي آخر من لواء "جفعاتي".

وأشارت إلى أن من بين المصابين 11 بحالة خطيرة بينهم ضابط كبير برتبة عميد.

وأوضحت أن التفجير وقع في فتحة نفق شمالي قطاع غزة حيث استهدفت المقاومة الفلسطينية القوات الإسرائيلية بتفجيرات قوية أسفرت عن مقتل الجنود وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأكد موقع "حدشوت بزمان" العبري مقتل 4 جنود وإصابة 2 بجروح حرجة جدا وإصابة 6 آخرين بينهم ضابط برتبة مقدم جراء استهداف آلية عسكرية لنائب قائد كتيبة في الجيش.

وذكرت مصادر عبرية أن حدثا "صعبا جدا" وقع يوم السبت في قطاع غزة ويكاد يكون حدثا غير مسبوق من حيث عدد القتلى والجرحى.

ووصفت وسائل الإعلام العبري الحدث بأنه أحد أكثر الأيام دموية في صفوف الجيش بقطاع غزة منذ أشهر.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا فوريا على ما أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية ومنصات المستوطنين بخصوص القتلى.

وخلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أقر الجيش بمقتل 831 ضابطا وعسكريا.