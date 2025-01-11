نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت تالت مرة.. أحمد عز ضابط في فيلم "فرقة الموت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور عرض فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان احمد عز، والذي تصدر التريند لان قصته مستوحاة من احداث حقيقية.

موعد عرض فيلم "فرقة الموت"

ومن المقرر عرضه فيلم فرقة الموت بطولة احمد عز ومنة شلبي، آسر ياسين في عيد الفطر المبارك.

شخصية أحمد عز في فيلم «فرقة الموت»

ويجسد أحمد عز خلال فيلم "فرقة الموت" شخصية ضابط، يدخل في صراعات مع خُط الصعيد الذي يقدم دوره آسر ياسين.

أحمد عز ضابط للمرة الثالثة

ويجسد أحمد عز شخصية الضابط عمر في فرقة الموت، للمرة الثالثة في مسيرته بالسينما، بعدما قدم شخصية ضابط مرتين، حيث ظهر بدور الضابط فارس في فيلم بدل فاقد عام 2009، الضابط سيف في فيلم الخلية، والذي عُرض في 2017.

قصة فيلم فرقة الموت

فيلم فرقة الموت مستوحاة عن أحداث حقيقية، ومن نوعية الأعمال الأكشن التاريخية، وتدور أحداثه في فترتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر.

شخصيات فيلم "فرقة الموت"

ويجسد أحمد عز شخصية ضابط، يدخل في صراعات مع خُط الصعيد الذي يقدم دوره آسر ياسين، وتظهر منة شلبي بشخصية فتاة تدعى سميرة، كما تشارك أمينة خليل ضيف شرف بشخصية زوجة أحمد عز.

أبطال فيلم فرقة الموت

فيلم "فرقة الموت" من بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبد الحميد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمنية خليل، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

اخر اعمال احمد عز

وكان اخر اعمال احمد عز هي مسرحية "ملك والشاطر" التي عرضت في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشاركها البطولة أحمد عز، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي، وتعد المسرحية عودة ليسرا إلى المسرح بعد سنوات طويلة.

كما شارك في فيلم "ولاد رزق" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وسيد رجب، وعلي صبحي، وإياد نصار، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، ومنى ممدوح، ونوران ماجد، وعمرو العمروسي، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف.