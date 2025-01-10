الرياضة

محمد الشناوي: فريق استاد أبيدجان قوي.. وتعودنا على احترام جميع المنافسين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، أن فريق استاد أبيدجان الإيفواري منافس قوي ومميز، ولديه عناصر قوية في مختلف المراكز.

الشناوي: فريق استاد أبيدجان قوي.. وتعودنا على احترام جميع المنافسين

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي: «نستعد جيدا للمباراة، وقد تعودنا في الأهلي على احترام كل المنافسين والفرق التي نلتقي بها في مختلف البطولات».

وقال: «الجهاز الفني يجهز جيدا للمباراة مع اللاعبين، ونعمل على تقديم أفضل ما يمكن خلال اللقاء».
وأضاف: «نغلق صفحة أي مباراة، وننتقل بتركيزنا إلى المباراة القادمة فقط، ومواجهة استاد أبيدجان مهمة في مشوارنا بالبطولة.. هدفنا التأهل في الصدارة ولدينا مباراتان، لكن تركيزنا الأساسي على مواجهة الغد».

وأكمل: «الدوري الإيفواري يشهد منافسات قوية والملاعب جيدة، واستضافت بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ فترة قريبة، والمنتخب الإيفواري واحد من أقوى منتخبات القارة، ولديه محترفون في أفضل دوريات العالم».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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