النصر يهزم الأخدود بثلاثية في الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث المواجهة التي جمعت بين النصر والأخدود، في إطار منافسات دوري روشن السعودي، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة النصر والأخدود في دوري روشن

وحقق العالمي فوزا هاما على نظيره الأخدود، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي الممتاز.

افتتح الأخدود أولى أهداف اللقاء مبكرا، وتحديدا في الدقيقة السادسة من زمن الشوط الأول، عن طريق مهاجمه النيجيري سافيور جودوين.

ثم عادل السنغالي ساديو ماني النتيجة لصالح النصر في الدقيقة 29، وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 43، أحرز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالد هدف الثاني لصالح العالمي من ركلة جزاء سددها بطريقة مميزة على يسار حارس مرمى فريق الأخدود.

وفي الدقيقة 88، عاد السنغالي ساديو ماني ليحرز ثاني أهدافه في اللقاء والثالث لفريق النصر، من تمريرة زميله سلطان الغنام.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد النصر إلى النقطة 28 ويحتل المركز الثالث في ترتيب جدول روشن، بينما يأتي الأخدود في المركز الرابع عشر، برصيد 12 نقطة.

مواجهة النصر القادمة

يستعد النصر لخوض مواجهة نارية أمام التعاون يوم الجمعة الموافق 17 يناير 2025، في إطار منافسات دوري روشن السعودي.