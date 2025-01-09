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أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 6 لاعبين من فريق النادي مواليد 2005 للمعسكر المفتوح لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه.

6 لاعبين من الزمالك في معسكر منتخب مصر للشباب

وتضم قائمة اللاعبين كل من:

-أحمد مجدي "مدافع"

-محمد السيد "لاعب وسط"

-محمد إبراهيم "ظهير أيمن"

-عمار ياسر "جناح هجومي"

-أحمد خضري "لاعب وسط"

-أيمن أمير عبد العزيز "مهاجم"

ومن المقرر، أن ينطلق معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 غدًا الجمعة 10 يناير، في إطار الاستعداد للاشتراك في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.