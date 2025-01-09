نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 لاعبين من الزمالك في معسكر منتخب مصر للشباب في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 6 لاعبين من فريق النادي مواليد 2005 للمعسكر المفتوح لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه.
6 لاعبين من الزمالك في معسكر منتخب مصر للشباب
وتضم قائمة اللاعبين كل من:
-أحمد مجدي "مدافع"
-محمد السيد "لاعب وسط"
-محمد إبراهيم "ظهير أيمن"
-عمار ياسر "جناح هجومي"
-أحمد خضري "لاعب وسط"
-أيمن أمير عبد العزيز "مهاجم"
ومن المقرر، أن ينطلق معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 غدًا الجمعة 10 يناير، في إطار الاستعداد للاشتراك في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.