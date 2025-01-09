الرياضة

6 لاعبين من الزمالك في معسكر منتخب مصر للشباب

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 6 لاعبين من فريق النادي مواليد 2005 للمعسكر المفتوح لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه.

6 لاعبين من الزمالك في معسكر منتخب مصر للشباب

وتضم قائمة اللاعبين كل من:

-أحمد مجدي "مدافع"

-محمد السيد "لاعب وسط"

-محمد إبراهيم "ظهير أيمن"

-عمار ياسر "جناح هجومي"

-أحمد خضري "لاعب وسط"

-أيمن أمير عبد العزيز "مهاجم"

ومن المقرر، أن ينطلق معسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 غدًا الجمعة 10 يناير، في إطار الاستعداد للاشتراك في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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