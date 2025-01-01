انت الأن تتابع خبر كريستيان جروس يخصص فقرة تدريبات إضافية للثنائي حمزة المثلوثي وأحمد محموداليوم الأربعاء، 1 يناير 2025 05:35 مـ منذ 40 دقيقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، فقرة تدريبات إضافية للثنائي حمزة المثلوثي وأحمد محمود عقب المران الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الثنائي بأداء تدريبات إضافية بالكرة عقب انتهاء المران تحت إشراف كريستيان جروس المدير الفني، وفقاً لبرنامج تدريبي موضوع استعداداً للفترة المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب