نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جروس يوجه رسائل نارية للاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قدم جروس التهنئة للاعبين وجميع أفراد الفريق بمناسبة العام الميلادي الجديد، وتمنى المدير الفني أن يحقق الزمالك خلال هذا العام المزيد من البطولات على المستويين المحلي والقاري.

وطالب جروس اللاعبين بمزيد من العمل والتركيز والاجتهاد من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة خلال الفترة المقبلة، وتحدث المدير الفني خلال اجتماعه عن المباراة السابقة أمام الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري، وتناقش مع اللاعبين في الأمور الخاصة باللقاء، ووجه التحية لهم على الأداء والنتيجة وتنفيذ التعليمات الفنية.

وفي نفس الوقت قدم جروس التهنئة لمصطفى شلبي بعد حصده لقب أفضل لاعب في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة وطالبه ببذل أقصى جهد في الفترة المقبلة.

وفي نهاية الجلسة طالب اللاعبين بضرورة التركيز الشديد في المواجهة المُقبلة أمام المصري البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز للابتعاد بصدارة المجموعة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الأحد الموافق 5 يناير الجاري باستاد الجيش في برج العرب.