نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات الأهلي القادمة في شهر يناير 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم بالنادي الأهلي المباريات القادمة في شهر يناير المقبل في موسم 2025 على الصعيد المحلي والإفريقي

يقدم إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية مباريات المارد الأحمر خلال شهر يناير المقبل موسم 2025

يخوض المارد الأحمر 7 لقاءات قوية من ضمنها 3 مباريات بدوري أبطال إفريقيا و4 آخرين في مسابقة الدوري أبرزها بيراميدز.

مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

يفتتح المارد الأحمر أولي مبارياته أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة الموافق3 يناير المقبل



يواجه الأهلي نظيره فريق ستاد أبيدجان يوم 11 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً



يختتم المارد الأحمر مبارياته الأفريقية أمام فريق أورلاندو بايرتس يوم السبت الموافق 18 يناير في السادسة مساءً



مباريات الأهلي في الدوري المصري

تبدأ أولي مباريات المارد الأحمر في الدوري المصري في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسه أمام فريق سموحة يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير في تمام الساعة الرابعة عصرًا



ويقابل المارد الأحمر نظيره فريق الجونه يوم 15 يناير المقبل



يختتم المارد الأحمر مبارياته في الدوري خلال شهر يناير بخوض مباراتين أمام فاركو في تمام الرابعة عصرًا يوم الأربعاء الموافق 22 يناير

ويأتي اللقاء الأخير للمارد الأحمر أمام المنافس العريق فريق بيراميدز يوم الأحد الموافق 26 يناير في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة

يتواجد المارد الأحمر في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 6 مباريات بينما دوري أبطال إفريقيا في المركز الأول في دور المجموعات برصيد 7 نقاط من ثلاثة لقاءات

