عشبة سحرية هترجع العجوزة صبية؟!.. ترجع شبابك وهتصغرك 20 سنة..العشبة كنز في كل منزل.. لن تصدق ما الذي تحتويه.!

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رياض - احمد صلاح - إكليل الجبل، أو ما يعرف بالروزماري، هو عشبة عطرية خضراء تنتمي إلى فصيلة النعناع، ويمثل إضافة قيمة في عالم التجميل والعناية بالبشرة وهذه النبتة ذات الأصول المتوسطية تزرع الآن في مختلف أنحاء العالم وتستخدم طازجة أو مجففة لإضفاء نكهة مميزة على الأطباق، ولها فوائد صحية وتجميلية مذهلة وإكليل الجبل غني بالفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم، الحديد، وفيتامين ب6، وقد استخدم منذ القدم في الوصفات العلاجية والتجميلية بفضل خصائصه المغذية والمهدئة للبشرة.

وصفات إكليل الجبل للعناية بالبشرة

إكليل الجبل يعتبر عنصرا رئيسيا في العديد من الخلطات الطبيعية التي تهدف إلى تحسين صحة البشرة ولكن ينصح دائما باختبار حساسية الجلد تجاه مكونات الوصفة قبل استخدامها لتجنب أي ردود فعل غير متوقعة.

المكونات:

كمية مناسبة من عشبة إكليل الجبل المجففة.

مسحوق الشوفان الناعم.

للبشرة الدهنية: ماء مغلي ومبرد.

للبشرة الجافة: ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الحليب.

طريقة التحضير:

قومي بطحن الشوفان حتى يصبح مسحوقا ناعما وضعيه في وعاء نظيف.

اطحني عشبة إكليل الجبل المجففة باستخدام الهون أو محضرة الطعام، ثم أضيفيها إلى مسحوق الشوفان.

اخلطي المكونات مع الماء المبرد للحصول على قوام مناسب للبشرة الدهنية، أو استخدمي مزيج العسل والحليب للبشرة الجافة.

باستخدام فرشاة ناعمة، ضعي الخليط على بشرتك ودلكي بحركات دائرية لطيفة لتحفيز الدورة الدموية.

اتركي القناع لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك جيدا بالماء الفاتر.

فوائد الوصفة:

للبشرة الدهنية: يعمل إكليل الجبل والشوفان على تقليل إفراز الزيوت وتنظيف المسام بعمق.

للبشرة الجافة: يساهم العسل والحليب في ترطيب البشرة وتغذيتها بفعالية.

نصائح إضافية: