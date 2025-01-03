بث مباشر عبر تويتر لمتابعة مباراة الأهلي× شباب بلوزداد الجزائري دون تقطيع

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر عبر تويتر لمتابعة مباراة الأهلي × شباب بلوزداد الجزائري دون تقطيعبث مباشر.. الأهلي يواجه شباب بلوزداد في قمة إفريقية حاسمة دون تشفير.

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تعرف على تفاصيل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

يشهد عشاق كرة القدم الإفريقية مساء اليوم الجمعة واحدة من أهم مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

حيث يلتقي فريق الأهلي المصري مع مضيفه شباب بلوزداد الجزائري في مباراة منتظرة تحمل آمالًا وتحديات للطرفين.

مواجهة التحدي والتاريخ يدخل الأهلي هذه المباراة وهو متصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، ويأمل في مواصلة سلسلة اللاهزيمة الأطول في تاريخ البطولة، والتي بلغت 27 مباراة.

الفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر يسعى لحصد النقاط الثلاث وضمان التأهل المبكر للأدوار الإقصائية، ما يعزز من فرصه في تحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة عشرة والثالثة على التوالي.

في المقابل، يعتبر اللقاء فرصة ذهبية لـشباب بلوزداد لتعويض تعثراته السابقة في المجموعة.

تعرف على مركز الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في المجموعة قبل بداية المباراة

و يدخل النادي الأهلي تلك المواجهة برصيد 7 نقاط، وهو في صدارة المجموعة.

كما يحتل الفريق الجزائري المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويدخل المباراة بدعم جماهيري كبير على ملعبه "5 جويلية" بالعاصمة الجزائرية، ساعيًا لتقديم أداء يليق بسمعته الإفريقية.

تعرف على موعد بداية مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة:

• التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

• العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

• على ملعب "5 جويلية".

كما يتوقع أن تكون الأجواء مشحونة بالإثارة والحماس، خاصة مع تطلع جماهير الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية.

بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

تعرف على القنوات الناقلة والتغطية الإعلامية لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

و تُبث المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2.

كما سيتمكن المشجعون الجزائريون من متابعة اللقاء عبر القناة الأرضية الجزائرية المفتوحة، ما يتيح مشاهدة المباراة دون الحاجة إلى اشتراكات مشفرة.

إليك تفاصيل ترتيب المجموعة الثالثة التي تضم الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

حيث يُظهر ترتيب المجموعة الثالثة احتدام المنافسة بين الفرق الأربعة، حيث يأتي:

• الأهلي في الصدارة بـ7 نقاط.

• يليه أورلاندو بايريتس بـ5 نقاط.

• ثم شباب بلوزداد بـ3 نقاط.

• وأخيرًا استاد أبيدجان بنقطة واحدة فقط.

و الفوز في هذه المباراة قد يعيد ترتيب الأوراق في المجموعة ويضع الضغوط على الفرق الأخرى.

تعرف على التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

حيث من المتوقع أن يعتمد المدير الفني مارسيل كولر على التشكيلة التالية:

•حراسة المرمى: محمد الشناوي.

• خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيى عطية الله.

• خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، إمام عاشور.

•خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام أبوعلي.

هذه التشكيلة تمثل مزيجًا من القوة والخبرة لضمان تفوق الأهلي في هذه المواجهة الحاسمة.

تعرف على آمال فريق شباب بلوزداد الجزائري والتحديات قبل مواجهة الأهلي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

و تأتي آمال لشباب بلوزداد، فإن المباراة تحمل أهمية قصوى للحفاظ على آماله في التأهل.

يعتمد الفريق الجزائري على أسلحته الهجومية ودعم جماهيره لتحقيق الفوز أو على الأقل الخروج بنتيجة إيجابية.

الجهاز الفني للفريق بقيادة نبيل نغيز يركز على الاستفادة من نقاط ضعف المنافس واستغلال الفرص المتاحة.

إليك تفاصيل طاقم التحكيم لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

حيث أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم موريتاني بقيادة الحكم باباكار سار.

و الاختيار يعكس حرص الكاف على ضمان النزاهة والحيادية في إدارة هذه المباراة المصيرية.

كما تنتظر الجماهير العربية مباراة مشتعلة بالنظر إلى التنافسية العالية بين الفريقين.

الأهلي هو حامل اللقب، يدخل اللقاء بثقة مستمدة من سجله التاريخي وسعيه لتعزيز تفوقه.

بينما يحاول شباب بلوزداد قلب الطاولة واستغلال عاملي الأرض والجمهور.

و مع اقتراب موعد المباراة، يبقى التساؤل: هل سيتمكن الأهلي من حسم الأمور مبكرًا، أم أن شباب بلوزداد سيعيد إحياء آماله في المنافسة؟

الأجابة ستُحسم على أرض الملعب.