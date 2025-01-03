كيف تحافظ على أسنانك البيضاء مع الاستمتاع بالعصائر؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 08:51 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

تعتبر عصائر الفاكهة جزءًا أساسيًا من نظام غذائي صحي، ولكن هل تعلم أنها قد تضر بأسنانك؟ في هذا المقال، سنتعرف على كيفية تأثير العصائر على مينا الأسنان وكيفية الاستمتاع بها بأمان.

لماذا تضر العصائر بالأسنان؟

الحموضة العالية: تحتوي العديد من الفواكه على أحماض تذيب مينا الأسنان.

السكريات الطبيعية: تغذي البكتيريا في الفم وتسبب التسوس.

اللزوجة: تلتصق بالأسنان وتزيد من وقت تعرضها للأحماض.

نصائح للحفاظ على صحة أسنانك أثناء تناول العصائر:

اختر الفواكه بحكمة: فضل الفواكه ذات الحموضة المنخفضة وأضف مكونات قلوية مثل الزبادي والسبانخ.

تجنب المحليات: استخدم حلاوة الفواكه الطبيعية بدلاً من السكر.

استخدم الشاليمو: قلل من تلامس العصير بالأسنان.

لا تضمض بالمشروب: بلع العصير مباشرة.

اغسل فمك بالماء بعد الشرب: لتحيد الحموضة.

حافظ على نظافة فمك بانتظام: اغسل أسنانك بالفرشاة والخيط واستخدم معجون أسنان بالفلوريد.

اشرب العصير باردًا: يقلل من ذوبان الأحماض.

اختر بدائل صحية: مثل الفواكه الكاملة والماء والشاي الأعشاب.