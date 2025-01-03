موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا بعد سداسية القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 يناير 2025 05:29 مساءً - تستمر المنافسات الشرسة في دوري أبطال أفريقيا بـ موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في مباراة الإياب بعد فوز المارد الأحمر بنتيجة 6-1 في القاهرة ووسط جمهوره.

المباراة التي يرتقبها جمهور النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا تُقام في ملعب لعب 5 يوليو، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا



الأهلي يهزم شباب بلوزداد الجزائري بسداسية في لقاء القاهرة

ما موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري؟

يأتي موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

من الحكم الذي يدير مباراة الاهلى وشباب بلوزداد؟

يدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري طاقم تحكيم موريتاني بقيادة باباكار سار (حكم ساحة)، ويعاونه با كاليدو و عبدالرحمن آن (حكمين مساعدين)، عبدالقادر مبارك (حكم رابع).

تأتي مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، وهو حامل اللقب، ضمن المجموعة الثالثة ب دوري أبطال أفريقيا، وتشمل شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ثم أخيرا استاد أبيدجان الإيفواري.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا بعد السداسية



ترتيب الأهلي في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا قبل ترتيب الأهلي في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا قبل موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري ، وهو اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ثم يأتي بعده أورلاندو بيراتس في المركز الثانى ويمتلك رصيدا 5 نقاط، ويليه شباب بلوزداد بـ3 نقاط، ثم متزيل الترتيب استاد أبيدجان الإيفواري بنقطة وحيدة.

يغيب عن موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا: عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ورضا سليم وعلي معلول وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هانى ومصطفى مخلوف ومحمد عبد الله

وتشكيل المارد الأحمر المتوقع قبل موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، يضم في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيى عطية الله، وخط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق، وخط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات ، وسام أبو على.