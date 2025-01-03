أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 08:51 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة فالنسيا، مساء اليوم، في مباراة مؤجلة من الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 00:00 بتوقيت أبو ظبي، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، روديجر، تشواميني، فاسكيز.

خط الوسط: فالفيردي، سيبايوس، بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، مبابي، فينيسيوس جونيور.